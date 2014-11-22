ЧП произошло в поселке Кушум Зеленовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам местных жителей, трагедия произошла в пятницу, 21 ноября. Рано утром 28-летний молодой человек переходил через реку по льду и провалился. На место сразу же прибыли спасатели и сотрудники ОВД Зеленовского района. Тело молодого человека вытащили спасатели-водолазы водно спасательной службы ДЧС ЗКО из реки спустя три часа. Позже удалось узнать, что молодой человек проживает в п. Владимировка Зеленовского района. Водные спасатели призывают людей быть очень осторожными и ни в коем случае не выходить на лед. По их словам, толщина льда сейчас составляет максимум 4 см. Для безопасного перехода по льду его толщина должна быть не менее 7 см.