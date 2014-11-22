С подозрением, что "туда что-то сливают" обеспокоенные жители позвонили в редакцию портала "Мой ГОРОД". Ural7Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, действительно, в районе урального моста около берега в двух местах на льду можно было видеть желтые пятна. Желтизну на льду объяснили рабочие, которые в ста метрах от берега Урала проводили ремонтные работы трубы. Оказалось, что это аварийная бригада АО "Жайыктеплоэнерго". По словам рабочих, в ночь на пятницу в этом месте прорвало трубу и теперь здесь ведутся ремонтные работы. На месте собралось порядка 15 рабочих, а также техника коммунального предприятия. - Недалеко от места порыва есть водозаборная башня, которая набирает воду из реки, эта вода по трубам идет на ТЭЦ. На одной из труб и случился порыв, - рассказали рабочие. Насколько удалось выяснить, трубы ТЭЦ проходят вдоль берега реки. Однако вода шла с такой силой, что промыла землю в несколько метров в глубину и текла к Уралу. Вся земля до самого берега Урала покрыта льдом, а на берегу остались следы, как она стекала в реку. Когда вода текла, она смешалась с песком и глиной, видимо, поэтому появились желтые грязные пятна на льду Ведущий инженер турбинного цеха ТЭЦ Алексей ЗАРУБИН рассказал, что ремонтные работы начались в пятницу, 21 ноября, и сегодня их планируется закончить. По его словам, из-за этого порыва жители города не пострадали, отопление не отключалось. Ural3Ural Ural2 Ural4 Ural6Ural8 Ural9 Ural18Ural15Ural10 Ural13 Ural14Ural11 Ural12 Ural16 Ural17Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА