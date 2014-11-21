Пассажирский автобус столкнулся с трактором в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы. Фото twitter.com/timagoofy Фото twitter.com/timagoofy "21 ноября в дежурную часть ДВД Астаны поступило сообщение о произошедшем ДТП.  По информации, около 17.00 часов трактор К-700, перевозивший груз, столкнулся с маршрутным автобусом № 12, следовавшим по маршруту из поселка Пригородный по направлению в город", - сообщили в пресс-службе. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются. Кроме того, известно, что на данный момент пострадавших трое, в том числе женщина в возрасте 54 лет, которая в настоящее время госпитализирована. Фото twitter.com/timagoofy Фото twitter.com/timagoofy