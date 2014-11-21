Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на водителя фуры Сергея АНТОНЕНКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам Сергея АНТОНЕНКО, инспекция транспортного контроля по ЗКО разрешила им выехать с территории ЗКО. - После того как мы обратились в инспекцию транспортного контроля, они, в свою очередь, направили письмо в комитет транспортного контроля РК, - рассказал Сергей АНТОНЕНКО. - Люди пошли к нам навстречу и разрешили выехать с территории Казахстана. Я ездил в Россию, нашел машину, чтобы перегрузить товар, который должен быть доставлен в Астрахань. Вчера, 20 ноября, мы перегрузили товар и машина уехала в Астрахань. Как физическое лицо я заплатил штраф в размере 46 тысяч тенге. По словам Сергея, в данный момент у машины небольшие неисправности, которые он надеется устранить сегодня, 21 ноября, после чего он выедет в Россию через Самарский пост. К слову, за 18 дней, что машина провела на штрафстоянке, крымчане заплатили 45 тысяч тенге. Напомним, фура жителей Республики Крым Сергея АНТОНЕНКО и Анатолия ВАСИЛЕНКО была задержана сотрудниками инспекции транспортного контроля по ЗКО 2 ноября в 40 километрах от Уральска. Как выяснилось, у водителей нет разрешительных документов, поскольку украинские транспортные средства должны проезжать через территорию Казахстана по специальному соглашению.