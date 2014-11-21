Западно-Казахстанская область - среди лидеров по абсолютному приросту продаж рубля обменными пунктами. В сентябре российской валюты купили на 4,2 миллиарда тенге - на 1 миллиард больше, чем в прошлом месяце. В рублях объем российской валюты, проданной обменными пунктами, увеличился на 210 миллионов, до 836 миллионов. По абсолютному приросту ЗКО уступила только столице. tab2 Удельный вес рубля от валютной корзины (USD, EUR, RUR) вырос до 46,5%. Для сравнения, в среднем по Казахстану доля рубля составила всего 13%. Объем продаж рубля на одного жителя увеличился до 6,7 тысяч тенге, почти в три раза выше, чем в среднем по Казахстану. tab1 Источник: ranking.kz