При обстреле аэропорта Донецка погиб гражданин Греции
Фото: anna-news.info При обстреле украинскими вооруженными силами аэропорта в Донецке погиб гражданин Греции Афанасий Коссе. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Всегреческой ассоциации дипломантов вузов бывшего СССР и российских соотечественников в Греции Панайотиса Ксантопулоса, друга погибшего. Коссе, находясь на стороне ополченцев, несколько месяцев собирал материалы для издания «Белой книги» о преступлениях против мирного населения на востоке Украины. Он погиб во вторник, 18 ноября. «У Афанасия было двойное гражданство — Греции и Украины. Он из донецких греков, его семья здесь (в Афинах), двое детей, сын — боксер, чемпион Греции, а его мать оставалась под Донецком. Афанасий собрал хорошие материалы по ситуации на Украине», — рассказал Ксантопулос. «Он постоянно мне сообщал, что происходит на Украине, — добавил друг погибшего. — Он говорил, что если греческие СМИ не осмеливаются писать правду об Украине, то напишем ее мы». Ассоциация дипломантов вузов бывшего СССР проведет у здания греческого парламента в Афинах митинг в память о соотечественнике. За аэропорт Донецка идут ожесточенные бои. Они продолжаются уже около пяти месяцев, затухают и возникают с новой силой. В частности, бои возобновились в начале сентября, уже после формально объявленного перемирия между ополченцами Донецкой народной республики (ДНР) и украинской армией. По словам представителей ДНР, военные ведут обстрел жилых домов с территории аэропорта, что является поводом вытеснить их оттуда. Украинская армия факты обстрелов отрицает. Тем не менее в районе донецкого аэропорта ежедневно гибнут люди.