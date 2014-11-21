Актюбинская мошенница обманывала своих жертв, обещая помочь в трудоустройстве, при покупке жилья и автомашин, передает ИА «NewTimes.kz». Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz Иллюстративное фото с сайта timeskz.kz По данным департамента внутренних дел Актюбинской области, 10 ноября текущего года в полицию обратилась 38-летняя жительница города, и сообщила о том что в мае 2014 года малознакомая женщина, войдя в доверие, обманным путем завладела автомашиной марки «Peugeot», стоимостью 14 тыс. долларов США, причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Также, ранее в дежурную часть обратился еще один пострадавший который  в в период времени с февраля 2012 года по ноябрь 2014 отдал в руки задержанной денежные средства более 29 млн тенге. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по подозрению в совершении  выше указанных преступлений  задержали   38-летнею жительницу Актобе. В настоящее время установлено причастность подозреваемой к пяти эпизодам аналогичных преступлений. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 55 млн тенге. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», — информирует ДВД области. Как отмечается, во всех случаях подозреваемая обманывала своих жертв, пообещав им, помочь  в  трудоустройстве, при покупке жилья и автомашин. «Задержанная имеет на воспитании двух малолетних детей и одного новорожденного ребенка», — говорится в сообщении. В настоящее время проводится предварительное расследование, решается вопрос о принятии  меры пресечения в отношении подозреваемой.