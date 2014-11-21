Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов прогнозирует снижение цен на жилье. Стоимость квартир должна опустить до уровня, который был до февральской девальвации, пишет LS. Иллюстративное фото с сайта deita.ru По мнению Мусрепова, цены на отечественном рынке недвижимости были сформированы в 2009 году после девальвации и сохранялись до февраля 2014 года, когда была проведена очередная коррекция курса тенге. "Фиксация индекса квадратного метра определяется долларовым эквивалентом. Если считать в долларах, то стоимость квадратного метра осталась та же, а в тенге увеличилась на 20%. На сегодняшний день наблюдается плавный откат до того уровня, который был зафиксирован до коррекции обменного курса", – отмечает Мусрепов. По его словам, согласно мониторингу, проводимому Казахстанской федерацией недвижимости, цена на недвижимость в тенге уже снизилась на 10%. "До конца года цена еще "откатится". Она должна вернуться на тот уровень, что был до девальвации. То есть снижение составит порядка 20-25% от ныне существующих цен. Повышения стоимости квадратного метра не произойдет", – прогнозирует Мусрепов. Дороже всего квадратный метр, за исключением Астаны и Алматы, стоит в Шымкенте, Атырау и Актау – 242,4 тыс., 221 тыс. и 209 тыс. тенге соответственно. В процентном соотношении с прошлого года больше всего подорожало жилье в Актау – на 21,3%. В Шымкенте прирост составил 9,3%, в Атырау – 5,7%. Самая дешевая недвижимость в Жезказгане, где один 1 кв.м. стоит всего 80 тыс. тенге. На 10 тыс. тенге дороже жилье в Талдыкоргане и Таразе – 90 тыс.тенге за 1 кв.м. В остальных областях Казахстана цена в настоящее время колеблется в пределах 112-193 тыс. тенге.