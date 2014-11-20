Про взрыв гранаты в Алматы рассказала одна из пострадавших девушек, передает корреспондент Tengrinews.kz. По ее словам, чеку боеприпаса выдернул один из учащихся Алматинского колледжа моды и дизайна. ©Алишер Ахметов ©Алишер Ахметов По словам пострадавшей, гранату ученикам дал учитель НВП. "Он дал нам посмотреть, он сказал учебная граната. Сам сидел, что-то писал. Все смотрели, друг другу передавали. Потом один мальчик взял и дернул чеку. Сперва нормально взорвалась, потом сильно. Потом я выбежала, сознание потеряла, меня увезли в больницу", - рассказала учащаяся колледжа Маржан Адильбек. Девушку выписали из реанимации 20 ноября. Она не верит, что учитель НВП виноват во взрыве гранаты. "Потому что он сказал, это учебная. Он же не мог специально нам дать", - говорит девушка. Отметим, ранее были предположения, что граната взорвалась в руках Светланы Яковлевой, которая скончалась в результате ЧП. Однако родственники погибшей заявляли, что взрыв произошел позади нее. Об этом говорили и врачи - у погибшей девушки осколочные ранения спины. Также были озвучены версии, что учителя НВП во время взрыва гранаты не было в кабинете. Напомним, взрыв гранаты прогремел на втором этаже Алматинского колледжа моды и дизайна на уроке НВП 17 ноября в 8.40. В результате ЧП от полученных травм скончалась студентка, 12 человек были госпитализированы, еще трое обратились за медпомощью самостоятельно. Учитель НВП арестован на два месяца.  По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".