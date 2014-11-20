Сегодня, 20 ноября, стало известно о том, что дело Бекболата ХАСАНГАЛИЕВА передали в областную прокуратуру на рассмотрение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в облпрокуратуре, дело 40-летнего ХАСАНГАЛИЕВА сейчас находится у них на рассмотрении и, возможно, уже на следующей неделе оно будет передано в специализированный межрайонный уголовный суд ЗКО. Напомним, вечером 13 августа Айдана возвращалась из города домой в село Щапово Зеленовского района. Девушка на автобусе сообщением Уральск-Серебряково доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин. Вечером 20 сентября возле моста через Кушум недалеко от поселка Серебряково было найдено тело девушки. 23 сентября тело девушки передали родителям и они смогли ее похоронить. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в причастности к смерти 25-летней Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. 2 октября суд санкционировал арест сроком на 2 месяца по ходатайству прокуратуры. Бекбулат ХАСАНГАЛИЕВ обвиняется по ст.96 УК РК - "Убийство".