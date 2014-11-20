Одним из самых надежных аутсорсеров на сегодняшний день считается компания KazTransCom, которая готова взять на аутсорсинг всю инфраструктуру связи предприятия вне зависимости от месторасположения объектов и сложности используемых технологий. Подробней обо всех технических возможностях и решениях компании мы попросили рассказать директора Департамента технического обслуживания корпоративных клиентов АО «KazTransCom» Льва Николаевича ТОЛСТОВА (на фото). – Вы заявляете, что можете взять на аутсорсинг всю инфраструктуру связи предприятия, так ли это? – Смею вас заверить, что это не пустые слова, а реальная возможность помочь предприятиям, – говорит Лев Николаевич. – Нашими услугами пользуются компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственные организации. Все это стало возможно благодаря уникальному многолетнему опыту работы нашей компании в телекоммуникационной сфере и большому коллективу настоящих профессионалов. Сегодня для осуществления всех видов технических работ мы обеспечены по последнему слову техники измерительными приборами и инструментами, автоспецтехникой, информационными системами, базами и складами. Мы предлагаем компаниям широкий спектр услуг технического обслуживания с высокой гарантией качества от одного оператора по таким направлениям как: медные и оптические кабельные линии, магистрали передачи данных (SDH, OTN), сети передачи данных и активное сетевое оборудование, оборудование радиосвязи (РРЛ, УКВ, транкинг, спутниковая связь), автоматические телефонные станции и системы IP-телефонии, информационные системы, компьютерная и копировально–множительная техника, видеонаблюдение и охранные системы, источники бесперебойного питания и электрогенераторные установки, а также системы кондиционирования и автоматического пожаротушения. – Какие интересные программы или предложения вы предлагаете в настоящий момент вашим клиентам? – Одним из самых главных наших преимуществ является гарантия, которую мы предоставляем нашим клиентам, – продолжает Лев Николаевич. – То есть мы гарантируем с полной ответственностью, что их связь и оборудование будут работать в любое время с нужной производительностью. Если что–то пойдет не так, мы либо устраняем создавшуюся проблему, либо предлагаем клиенту несколько способов ее решения. Наша миссия – помочь клиенту сосредоточиться на их главном бизнесе, а все проблемы с производственно–технологической связью, компьютерной техникой, климатом, видеонаблюдением, мы возьмем на себя. Мы в этом – профессионалы! – Считаете ли вы вашу работу ориентированной на клиента? – Да, безусловно. У нас особый, индивидуальный подход к каждому клиенту, – продолжает специалист. – Так как каждый клиент для нас важен, и все наши действия, наши планы и мысли всегда связаны с договорными обязательствами. Мы обязаны 100 раз подумать, прежде чем что–то сказать или сделать для клиента. Нужно уметь предвидеть реакцию, понимать, насколько наши действия будут положительно оценены клиентом, как это поможет им не отвлекаться от их основной профильной работы. – У вашей компании большой опыт. Приведите, пожалуйста, примеры инновационных подходов и решений в техническом обслуживании компании? – Техническое обслуживание оборудования связи – это достаточно консервативная отрасль. Здесь все уже изобретено, все процессы и методики отточены годами. Тем не менее, департамент технического обслуживания корпоративных клиентов (ДТОК) внедрил несколько инновационных подходов: глобальный мониторинг оборудования клиентов, информационная система Террасоф Сервис Деск, информационная система учета расчета картриджей, РИЦА – система управления разрешительной документацией на использование радиосвязи, системы автоматического резервного копирования конфигураций и другие. С прошлого года внедрен новый продукт по ТО – системы видеонаблюдения. Как видите, мы не изобретаем колесо, но внедряем своё ноу–хау. Идем в ногу со временем, так сказать. – Какое обучение проходят ваши сотрудники для проведения технических работ на объектах клиентов? В департаменте технического обслуживания корпоративных клиентов работают специалисты, сертифицированные по различным направлениям деятельности. Сотрудники ДТОК регулярно проходят обучение по промышленной безопасности, имеют профессиональные сертификаты, такие как Cisco, Coral, Nortel, Microsoft, SDMO, Daikin, Panasonic и другие. Более того, в департаменте есть люди, имеющие опыт наставнической работы. В последние годы специалистами ДТОК были организованы внутренние обучения для всех филиалов по самым актуальным направлениям: УКВ радиосвязи, ITIL, IP-телефонии, обслуживания ДГУ SDMO, видеонаблюдение VideoNet и климотехники Daikin. – Осуществляете ли вы работу с вендорами? – Да, мы работам с такими вендорами как Сisco, Motorola, ICOM, HP, KENWOOD, Simoco, Delta, Emerson, General Eleсtiс, SAF, NERA, Aviat, Cordex, APS, Coral, Nortel, AVAYA, Panasonic, NEC, GETEBRUEK, SDMO, Wilson, Nateks, НИКИРЕТ. В прошлом году усилиями сотрудников департамента был достигнут прекрасный результат: мы подтвердили статус премьер–партнерства с Cisco, стали партнерами с Panasonic, ААМ Системс и «Никирет». – Прислушиваетесь ли вы к мнению своих клиентов вовремя и после проведения технических работ на объекте? – Мы постоянно встречаемся с нашими клиентами, не реже 1 раза в 2–3 месяца. На таких встречах мы представляем отчеты, обсуждаем накопившиеся вопросы. Обязательным атрибутом этих встреч является оценка клиентом нашей работы. Должен отметить, что за последние 2–3 года процент удовлетворенности вырос с 30–40% до 80–90%, а это хороший результат. – Назовите основные преимущества сотрудничества с KazTransCom? – Главное преимущество сотрудничества по техническому обслуживанию в том, что мы предоставляем возможность поддерживать постоянную работоспособность техники предприятия, избегая потери служебного времени сотрудников и простоя оборудования. Все процессы максимально автоматизируются, что позволяет выполнять плановое обслуживание и контроль, не отвлекая персонал от служебных обязанностей. Наряду с этим компаниям будут предложены варианты оптимизации сетевой инфраструктуры, повышения отказоустойчивости оборудования и защищенности информации. Наличие круглосуточных диспетчерских служб в каждом филиале KazTransCom, работающих по принципу 24х7х365, позволяет оперативно реагировать и устранять технические аварии на сетях предприятия. К тому же, заключая договор на техническое обслуживание, клиент получает возможность забыть обо всех сложностях и получить следующие выгоды: возможность концентрации на основных бизнес–процессах, оптимизация и прогнозируемость IT–затрат, непрерывный мониторинг состояния инфраструктуры, прогнозируемость расходов по внешним контрактам, возможность сосредоточиться на основных проектах, снижение инвестиций в неосновные фонды и уменьшение затрат в целом. Мы растем и развиваемся, а значит, с нами развиваются и наши клиенты, – подытожил директор департамента.