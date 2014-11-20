voenrukГабит Караболаев, военрук, на уроке которого взорвалась боевая граната, прописан в акимате Алатауского района южной столицы, сообщает 365info.kz. Именно такой адрес прописки Караболаева указан в электронной базе ЦОН Алматы: микрорайон Шанырак-2, ул Жанкожа батыра, дом 26. Фактически это означает, что при приеме на работу никто не удосужился проверить реальные данные человека, который будет работать с детьми и гранатами – даже учебными. Предположив, что такой адрес указан ошибочно, мы опросили жителей домов, расположенных рядом с акиматом, но никто из них не знает Караболаева. Не нашлось детей Караболаева и в школе №26, куда они могли ходить, если бы жили в этом районе. Точно так же семья Караболаева не обнаружилась и в списках районной поликлиники. При этом медработники все-таки прояснили ситуацию: - Во время последних выборов всех квартирантов, не имеющих прописку, прописали в здании акимата, чтобы они имели возможность участвовать в выборах. Таким образом, у Караболаева была липовая прописка, которую сделали ему власти. Кроме того, нам удалось выяснить, что Габит Караболаев несколько лет назад работал физруком в профессионально-технической школе, расположенной на территории детской колонии в Алматы. Коллеги по работе характеризуют его положительно — склонности к насилию, приверженности к религиозным течениям не замечали. По сообщению Tengrinews.kz, учитель НВП Габит Караболаев арестован на 2 месяца в связи со взрывом боевой гранаты в Алматинском колледже моды и дизайна, эту информацию подтвердили в канцелярии городского суда Алматы. "Суд вынес постановление об аресте Караболаева со сроком на два месяца", - сообщил пресс-секретарь городского суда Куандык Ешимет. Ранее сообщалось, что учитель НВП водворен в ИВС. По факту взрыва гранаты возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Вчера, 19 ноября, родные и друзья простились с 16-летней Светланой Яковлевой, которая погибла на месте происшествия. Акимат Алматы выделил семье девушки один миллион тенге, Алматинский колледж моды и дизайна также оказал помощь, полностью организовав похороны. Взрыв гранаты стал поводом для усиления мер безопасности в учебном учреждении - теперь сюда не пускают посторонних, а ворота закрывают на замок. Напомним, взрыв гранаты прогремел 17 ноября утром во время урока, одна студентка погибла, еще 12 получили ранения.