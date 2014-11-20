Известный казахстанский политолог Айдос Сарым прокомментировал агентству NewTimes.kz арест экс-премьера Казахстана Серика Ахметова. Фото с сайта quorum.kz Фото с сайта quorum.kz «Мне кажется, что есть две вводные, которые необходимо отметить. Первая: в стране очень высокий уровень коррупции, который сильно препятствует задачам государственного строительства, создания необходимого бизнес- и инвестиционного климата. Власть вроде бы демонстрирует свою готовность с ней бороться, но общество власти не верит. Потому что простым людям приходится каждый день решать свои проблемы, платить взятки, они видят, как роскошно живут чиновники, которые ни дня не работали в бизнесе, а по уровню своих зарплат не могли бы претендовать на такой образ и стиль жизни», — считает А.Сарым. По мнению политолога, такая ситуация сильно влияет и на саму власть, ее легитимность. «Вторая (вводная. – NT) связана с тем, что для решения собственных задач власти не могут идти по пути полного и тотального следования закону. Уровень коррупции таков, что сегодня под статью можно смело подвести любого чиновника. Вроде бы есть громкие имена, акимы, вице-министры, но общество все равно продолжает не верить. Рейтинги страны по уровню восприятия коррупции все время падают. Приходится все время задирать планку. К тому же приближаются выборы. Это априори время, когда власть дает отчет перед населением, вынуждена демонстрировать свои успехи, в том числе в борьбе с коррупцией. В такой ситуации власти решили, что надо пойти на еще более значимые жертвы. А кто может быть выше, чем премьер-министр?» — продолжил он. При этом эксперт считает, что у С.Ахметова не было серьезных политических амбиций. «Мы уже такое проходили в 1990-х, когда первое десятилетие закончилось заочным осуждением экс-премьера Акежана Кажегельдина. Понятно и то, что и в том, и в нынешнем случае есть много подводных камней: внутриэлитные конфликты, раздел сфер влияний. Разница только в том, что Серик Ахметов не выказывал желания участвовать в выборах», — резюмировал Сарым. Как сообщалось, в Казахстане в ходе расследования тяжких коррупционных уголовных дел предъявлено обвинение бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову. Уголовные дела возбуждены в отношении бывших руководителей Карагандинской области и города Караганды, АО НК «СПК «Сарыарка», СЭЗ индустриального парка «Металлургия-Металлобработка», АО «КазАгроФинанс». В рамках расследуемых дел также предъявлено обвинение бывшему премьеру Казахстана Серику Ахметову, который взят под домашний арест. Остальная информация в интересах следствия не разглашается. Напомним, два уголовных дела возбуждено в отношении экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2009 году Серик Ахметов занял пост акима Карагандинской области. Проработав три года в этой должности, он был назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, а в 2012 году он возглавил кабинет министров. В 2014 году Серик Ахметов был назначен на должность министра обороны Казахстана, 22 октября он подал в отставку.