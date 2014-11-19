Три миллиарда тенге будут выделены на празднование 550-летия Казахского ханства и 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на министра финансов Бахыта Султанова. Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz "На 550-летие Казахского ханства и для проведения 20-летия Ассамблеи народа Казахстана в трехлетнем бюджете дополнительно предусмотрено порядка 3 миллиардов тенге. Также будет продолжена реализация государственной программы функционирования развития языков, на эти цели планируется направлять по три миллиарда тенге ежегодно", - пояснил Султанов, выступая в Сенате во время презентации законопроектов "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы"; "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2015-2017 годы". Также он огласил суммы, которые будут выделены на реализацию программы по доступному жилью. "Доступное жилье - 2020", на это направление в 2015-2017 годы выделяется 395 миллиардов тенге, из них в 2015 году - 142 миллиарда тенге. По поручению Главы государства, на строительство арендного жилья в 2015-2016 годах будет направлено 145 миллиардов тенге, из них в 2015 году - 92, 5 миллиарда тенге в виде облигационного займа", - сказал он. Ранее Мажилис одобрил законопроекты  "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2015-2017 годы".