Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей Атырауской области. Предполагается, что до конца года на базе индустриального колледжа и колледжа энергетики и строительства будут созданы ресурсно-технологические центры по подготовке рабочих кадров. Основная цель ресурсно-технологических центров - это подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров рабочих специальностей. Как заметили в палате предпринимателей, до сегодняшнего дня колледжи технического и профессионального образования готовили специалистов только в рамках госзаказа или же на платной основе. Однако не всегда подготовка специалистов идет с учетом потребностей и спроса на рынке труда. Поэтому этот вопрос теперь будет решаться сообща. Как работодатели, так и руководство двух колледжей данный проект одобрили и предложили дополнительно запросить финансовые средства у акимата области на оснащение материально-технической базы ресурсно-технологических центров в сумме 200 млн тенге.