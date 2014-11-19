Предпринимателям ЗКО до 1 января 2015 года необходимо реализовать алкогольную продукцию со старыми этикетками. Об этом предпринимателям сообщили 18 ноября на совещании в палате предпринимателей ЗКО.
Как объяснили представители департамента по защите прав потребителей ЗКО, такая необходимость связана с изменением технических регламентов таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части маркировки». Такие новшества стали необходимыми в связи с участившимися случаями продажи алкоголя «с нарушениями по маркировке», то есть на бутылках нет полной информации на государственном языке, либо маркировка повреждена или нечеткая, что, соответственно, не дает возможности покупателю ознакомиться с содержанием напитка.
- Именно эти технические регламенты устанавливают требования к пищевой продукции, в том числе и к алкогольной продукции, - поясняет начальник отдела по контролю по пищевой промышленности департамента по защите прав потребителей ЗКО Асель ТУРАЛИЕВА
. - Со вступлением в силу новых технических регламентов изменились требования к алкогольной продукции, это же касается и требований по маркировке. То есть всю продукцию, которая не соответствует новым требованиям, необходимо реализовать до начала нового года, так как после 1 января 2015 года она не подлежит реализации.
Как разъяснила Асель Ахатовна, в случае выявления фактов несоответствия требованиям технических регламентов алкогольная продукция будет изыматься на стадии реализации.
Согласно новым требованиям, с января следующего года на каждой единице алкогольной продукции на государственном и русском языках должна быть следующая информация:
- наименование;
- состав алкогольной продукции;
- количество, то есть объем;
- дата изготовления и срок годности;
- условия хранения, которые установлены изготовителем.
Также указывается наименование и местонахождение изготовителя, импортера и (или) организации, уполномоченного изготовителем и принимающей претензии от потребителей. Допускается нанесение информации о наименовании места нахождения изготовителя алкогольной продукции по поставляемой из третьих стран буквами латинского алфавита и арабскими цифрами, или на государственном языке страны по месту нахождения изготовителя при условии указания наименования страны на русском языке;
- рекомендации и (или) ограничения по использованию;
- показатели пищевой ценности алкогольной продукции, то есть энергетическая ценность, количество белков, жиров и углеводов;
- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генномодифицированных организмов, именуемых как ГМО;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- обозначение нормативного документа или технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.
Как разъяснили в департаменте по защите прав потребителей, в случае выявления фактов несоответствия требованиям технических регламентов, алкогольная продукция будет изыматься на стадии реализации.
Кроме всех обязательных требований также возможно наличие и других надписей на маркировке алкогольной продукции, например, таких как: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью», «Алкоголь противопоказан лицам, не достигшим 21 года, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения» и так далее, но не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Таможенного союза.
Еще одним из сообщений для предпринимателей стало кратное увеличение лицензионных сборов в сфере оборота и производства подакцизной продукции. Так, лицензионный сбор за производство этилового спирта, алкогольной продукции, кроме пива, будет увеличен с 500 МРП до 3000 МРП, производство пива со 100 МРП до 2000 МРП.
Кроме того, если в этом году минимальная цена литра продукции составляла 1120 тенге, то в следующем году стоимость составит 1300 тенге, а в 2016 году – 1600 тенге за литр продукции.