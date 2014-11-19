ahmetov2Серик Ахметов взят под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.  "Антикоррупционной службой расследуется ряд тяжких коррупционных уголовных дел в отношении бывших руководителей Карагандинской области и города Караганды, АОНК "СПК "Сарыарка", СЭЗ Индустриального парка "Металлургия-Металлобработка", АО "КазАгроФинанс": Бауржана Абдишева, Мейрама Смагулова, А. Эссе, Гумара Рахимжанова и других лиц. В рамках расследуемых дел также предъявлено обвинение Ахметову Серику Ныгметовичу, 1958 года рождения и в отношении него судом района Казыбек би Караганды санкционирована мера пресечения - домашний арест", - говорится в сообщении. Остальная информация в интересах следствия не разглашается. Напомним, Серик Ахметов ушел в отставку с поста министра обороны 22 октября этого года по собственному желанию. Свою трудовую деятельность он начинал в Карагандинской области. Был акимом Темиртау и акимом Карагандинской области. В 2011 году назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, а в 2012 году возглавил кабинет министров. В 2014 году Серик Ахметов был назначен на должность министра обороны Казахстана и проработал на этом посту полгода. Что касается коррупционных дел в Карагандинской области, то в сентябре этого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан аким региона Бауржан Абдишев. После этого последовали аресты бывшего акима КарагандыМейрама Смагулова, начальника отдела земельных отношений Ернара Дарибекова. Под следствие в качестве подозреваемых попали и другие чиновники. Стоит отметить, что буквально два дня назад, 17 ноября в ходе встречи с генеральным прокурором и главой Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурсултан Назарбаев заявил, что никаких поблажек в борьбе с коррупцией никому не будет. "Мы, невзирая на лица, должности, привлекаем к ответственности крупных чиновников. Все получают то, что положено, если они нарушили закон о коррупции", - сказал тогда Президент. В свою очередь глава антикоррупционного ведомства Кайрат Кожамжаров заявил, что ведомство приступает к своей полноценной деятельности, и пообещал построить эффективную систему работы.