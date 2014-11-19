После произошедшей трагедии в колледжах и школах южной столицы начали массовые проверки инвентаря, использующегося на уроках НВП. Особое внимание будет уделяться гранатам и автоматам, сообщает телеканал "КТК". © Владимир Прокопенко © Владимир Прокопенко Проверят и квалификацию преподающих в учебных заведениях военруков. По словам преподавателя начальной военной подготовки подполковника Остапенко, когда-то для обучения детей использовали списанное боевое оружие. Однако сейчас образцы на уроках НВП заменили. "Учебный макет, автомат, к нему идут магазины. Все в рабочем состоянии, но снова повторюсь, что учебный макет. Не более того. Чтобы дети просто знали сборку и разборку. Но опять же магазины нестандартные, то есть патронные счетчики отсутствуют. Металлического ничего нет, это каучуковая граната для метания. А это подвид Ф-1, граната, тоже резиновая", – пояснил Остапенко. Тотальная инвентаризация в учебных заведениях, где проводятся уроки НВП, была проведена еще в 2008 году. Тогда районные военкоматы изъяли все списанное боевое оружие, заменив его безопасным. На данный момент занятия по военной подготовке в учебных заведениях проходят в штатном режиме, однако изучают, в основном, теорию: после произошедшего ЧП чиновники запретили до окончания расследования давать детям боеприпасы, даже если они сделаны из дерева или пластика. Напомним, 17 ноября в колледже моды и дизайна на уроке НВП взорвалась ручная граната. Погибла первокурсница, еще 12 студентов получили ранения различной степени тяжести. Аким Алматы Ахметжан Есимов после случившегося поднял вопрос о целесообразности преподавания НВП в учебных заведениях.