Украинские депутаты Олег Ляшко и Сергей Левочкин оказались замешаны в деле британца Питера Бароха, которого в Западном Казахстане осудили за развращение малолетних, об этом сообщает издание From-UA.com. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По информации СМИ, на Украину должны прибыть следователи по особо важным делам из генеральной прокуратуры Казахстана. Они занимаются расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении Ляшко и Левочкина. Депутаты подозреваются в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, причем инциденты имели место в Казахстане в 2011-2013 годах. Одним из фигурантов этого дела, по версии издания, был британец Питер Барох - консультант одной из нефтегазовых компаний, с которым Левочкин (как совладелец RosUkrEnergo) познакомился на деловых переговорах. При этом, согласно показаниям осужденного на восемь лет британца, компанию в секс-турах по городам Западно-Казахстанской области ему и Левочкину составлял народный депутат Украины Олег Ляшко. Народный избранник, по сведениям издания, пытался скрыть эти факты. По версии СМИ, для этого Ляшко несколько раз неофициально встречался за границей с лоббистами в правительстве Казахстана, причем две последние встречи по этому поводу прошли в австрийском Зальцбурге 15 сентября и в греческих Салониках 16 октября. Однако генеральная прокуратура Казахстана, по данным издания, все-таки отправила на Украину своих представителей.