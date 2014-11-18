Фото из архива "МГ" В селе Шагатай Теректинского района ЗКО в настоящее время пало уже 27 голов скота. Сельчане рассказали, что коровы стали гибнуть постепенно. Первые коровы погибли еще в октябре нынешнего года. КРС погибает как в частных подворьях, так и в крестьянских хозяйствах района. Известно, что исследование останков головы одной коровы, принадлежащей крестьянскому хозяйству, показало, что в материале имеется инфекция ЭМКАР - эмфизематозный карбункул. В настоящее время принято решение о сжигании останков погибших КРС и вакцинации всего поголовья сельского округа. Власти насчитали, что в селе Шагатай имеется около 5 тысяч голов КРС. Сельский округ закрыт на карантин. В акимате Теректинского района эту информацию опровергли, заявив, что она недостоверна и там погибло всего 3 головы КРС. Более подробную информацию пообещали предоставить завтра, 19 ноября.