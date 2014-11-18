Как стало известно, 5 воздушных пневматических винтовок из кабинета начальной военной подготовки в школе села Покатиловка Теректинского района пропали 5 ноября.подтвердила факт пропажи, однако от других комментариев воздержалась, уточнив, что на сегодня винтовки не нашлись. - Действительно, такой факт был, - прокомментировал ситуацию. - Но дело в том, что пять воздушных винтовок принадлежали преподавателю НВП. Он принес их в класс, чтобы показать учащимся, откуда потом их украли. В школе есть винтовка, но она не пропала, и находится в оружейной кабинета НВП. "Воздушки" были личным имуществом учителя, о их пропаже он сообщил в полицию. В настоящее время их поиском занимаются сотрудники РОВД.