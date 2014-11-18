Напомним, 18 сентября 2014 года в семи километрах от поселка Озерное Зеленовского района сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ЗКО во время сбора конопли задержали. Все трое из поселка Селекционный. - По версии следствия, наши дети собирали на плантации коноплю, и при задержании у них обнаружили свыше 63 килограммов конопли в девяти мешках и одной спортивной сумке, - рассказывает. - Два месяца наши дети находятся под арестом. Им предъявлено обвинение по статье 259 ч.3 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств". Мы считаем, что наших детей подставили сотрудники полиции. На это указывают многие факты. По словам Шынар КУЗБЕЕВОЙ, 18 сентября к их детям обратился некий Володя и предложил заработать. Этот Володя был хорошо знаком с их соседом Артемом РЯБЦЕВЫМ, который фигурирует в деле как водитель. Троим парням было предложено за 20 тысяч тенге на каждого собрать коноплю в районе поселка Озерного, и они согласились. - Хочу отметить, что когда задерживали наших детей, Артема оперативники отпустили, сославшись на то, что его якобы нет на оперативном видео, и он может идти. Спустя полтора месяца мы с адвокатами добились того, чтобы РЯБЦЕВА задержали как сообщника. Сейчас он тоже находится в СИЗО, - говорит Шынар КУЗБЕЕВА. - В своих показаниях Артем рассказывает, что познакомился с Володей на СТО, где сам работал, якобы этот Володя приезжал к нему не раз и всегда на разных машинах. Потом он предложил РЯБЦЕВУ 25 тысяч тенге за то, что он найдет парней, которые поедут собирать коноплю. Также мамы рассказали, что когда они просили провести очную ставку Володи и их детей, оперативники сказали, что Володя - это их агент, и ни его показаний, ни его самого родители не увидят. Помимо этого, адвокатами было установлено, что оперативная съемка была смонтирована, так как на ней нет ни даты, ни времени. Когда родители обратились к следователю БАХИНУ по этому вопросу, он ответил, мол, съемку прерывали, наверное, потому что оперативники уставали держать камеру. - На сегодняшний день с наших детей снято обвинение по культивированию и осталась ст. 259 ч.3, - говорит. - У нас вопросы к следствию, почему они не ищут хозяев данного поля, ведь это заповедник. Куда смотрели в акимате этого района, почему участковый не следил за этим. Это поле явно кому-то принадлежит, на месте, где задержали наших детей, найдены продукты питания, такие как подсолнечное масло, сахар и еще что-то. Матери рассказывают, что их дети признают, что хотели подзаработать, но они ни в коей мере не собирались продавать наркотики. В данное время уголовное дело передано в суд. Парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.