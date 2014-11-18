Сегодня, 18 ноября, многодетной матери из Актобе дали ключи от 2-комнатной квартиры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aktobe1 Теперь Айсауле САТЫБАЛДИЕВА с супругом и 8 детьми, наконец, обрели собственную крышу над головой. Жилье семье предоставил местный предприниматель, по совместительству депутат областного маслихата Мейржан УНДИРГЕНОВ. До этого времени многодетная семья проживала в крошечной землянке на окраине поселка Кайндысай Алгинского района. Но после того, как Айсауле рассказала о своем почти нищем существовании журналистам, ее тут же стали обзванивать десятки неравнодушных жителей страны, предлагая различную помощь. Но 32-летняя женщина, разумеется, надеялась, что ей помогут в первую очередь с квартирой. В ближайшие выходные счастливая семья собирается отпраздновать новоселье. А весной они собираются стать родителями уже в 9 раз. - Я не могу найти слов. Меня просто переполняют эмоции, - говорит Айсауле САТЫБАЛДИЕВА. - Это настоящее счастье. Теперь мы будем жить в тепле и уюте. А самое главное - в собственной квартире. Напомним, 32-летняя мать-героиня ютилась в крошечной времянке с мужем и восемью детьми. Полгода назад семья переехала в поселок Кайындысай Алгинского района. Отец семейства устроился здесь пастухом и получил временное жилье. Дом расположен на окраине поселка. Здесь всего две маленькие комнаты, которые отапливают печкой. Самому младшему малышу всего полтора года. Старшему - 14. Вместе с многодетными родителями живут еще двое рабочих. Сама Айсауле как мать-героиня получает ежемесячно 27 000 тенге.