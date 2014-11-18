Сегодня, 18 ноября, в уральском городском суде рассматривалось ходатайство следователя о санкционировании ареста обвиняемого в убийстве возле кафе «Достар», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». sud По словам прокурора, Айдар ЖУМАГАЛИЕВ обвиняется в том, что 12 ноября он вместе с 3 друзьями находился в кафе «Достар» по улице Московская, чуть позже к ним присоединился еще один знакомый. В 4 утра кафе закрылось. Возле кафе между двумя компаниями завязалась ссора. ЖУМАГАЛИЕВ выхватил из рук потерпевшего КАЖМУРАТОВА бутылку водки и тот погнался за ним. Между ними началась потасовка, компания обвиняемого стала избивать трех парней из другой компании, а ЖУМАГАЛИЕВ вытащил нож и трижды ударил им КАЖМУРАТОВА. После этого обвиняемый этим же ножом 13 раз ударил в грудную клетку другого потерпевшего УМБЕТКАЛИЕВА, который скончался по дороге в областную больницу. КАЖМУРАТОВ был прооперирован и в настоящее время он находится в больнице. Третий потерпевший после оказания первой помощи от госпитализации отказался и был отпущен домой. Напомним, 12 ноября в кафе «Достар» примерно в 4 часа утра произошла поножовщина. ЖУМАГАЛИЕВ был арестован 15 ноября, 16 ноября ему было предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса «Убийство из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, газового оружия или ножей». Судья Слуканым КАДРАЛИЕВА санкционировала арест Айдара ЖУМАГАЛИЕВА сроком на два месяца, мотивировав это тем, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы. Постановление может быть обжаловано в течение трех дней. Фото и видео Ербола АМАНШИНА