Комитетом по защите прав потребителей Министерства национальной экономики выявлен несоответствующий требованиям пищевой безопасности алкоголь российского производства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. фото с сайта ru.gde-fon.com фото с сайта ru.gde-fon.com "По причине несоответствия требованиям пищевой безопасности запрещена реализация населению на территории Республики Казахстан алкогольная продукция производства Российской Федерации: водка - "Талка", "Империя", "Дикий гусь", "Зеленая марка "Ржаная", "Русский гарант качества", "Рублевка", "Посольская"; пивные напитки - "Miller Genuine Draft", "Hoegaarden White" белое; пиво - "Grolsch" Premium Lager", "Brahma", "Pilsner Urguell", "Жигули" барное, бархатное, "Жигулевское" оригинальное, "Бад", "Lowenbrau Original" оригинальное", - говорится в сообщении. Комитет рекомендует потребителям и предпринимателям обращать внимание на указанную продукцию во избежание неприятных покупок.