В иностранной прессе появилась сенсационная новость о том, что Елизавета II приняла решение, которого никто от нее не ожидал и пребывал в уверенности, что королева будет править вечно. Если верить обложке австралийского глянца, монаршая особа из-за недавнего покушения на нее исламистов передает свой трон Уильяму и Кейт, которых англичане обожают не меньше, чем в свое время принцессу Диану, сообщает дни.ру. Фото с сайта darkroom.baltimoresun.com
Судя по комментариям в интернете, блогеры давно уже ждали, что Елизавета II рано или поздно уступит престол своему любимчику Уильяму. Тем более что уже не раз и не два в СМИ появлялись намеки, а то и прямые утверждения источников из близкого окружения королевы, что у нее проблемы со здоровьем и даже, возможно, болезнь Альцгеймера. Другие же настаивают, что для своих 88 лет бабушка герцога Кембриджского выглядит очень уж свежо и будет править еще лет сто. А слухи про болезни – лишь происки врагов.
Однако австралийский журнал Woman's Day Magazine уверен, что на этот раз все же придется Уильяму быть королем. А его жена – икона стиля Кейт Миддлтон – станет прекрасным украшением престола. Издание даже разместило любимицу Британии на обложке с ободряющим заголовком, мол, перед вами новая королева.
Сотрудники журнала утверждают, что информация о готовящемся покушении на Елизавету II заставила ее дрогнуть и сложить с себя обязанности. Также сообщается, что советники королевы поддержали ее решение передать свой трон Уильяму и его супруге. И даже премьер-министр Великобритании уже в курсе последних новостей, официальными представителями дворца пока не подтвержденных. Однако дата сенсационного объявления уже назначена – страна услышит из уст Елизаветы о новом короле в ее рождественском обращении к народу.
Однако не все склонны доверять австралийской прессе. Многие уверены, что принц Чарльз – отец Уильяма – не сдастся без боя и не позволит увести у него из-под носа долгожданный трон, ведь он первый в очереди. Но согласно информации издания, он уже дал свое согласие, позитивно отреагировал на решение пока еще королевы и лично поздравил сына с новым статусом.
В качестве последнего аргумента Woman's Day Magazine приводит желание Елизаветы все свое внимание уделять любимому мужу – принцу Филиппу, который с некоторых пор стал жаловаться на здоровье. Они счастливы вместе уже почти 67 лет и хотят больше времени проводить друг с другом.
Напомним, недавно в Лондоне были задержаны четыре последователя радикального ислама в возрасте от 19 до 27 лет, которых подозревают в подготовке покушения на Елизавету II. Они планировали напасть на королеву с ножом 8 ноября. Террористы собирались убить Елизавету II во время мероприятий, посвященных Фестивалю памяти Королевского британского легиона в честь погибших в войнах и вооруженных конфликтах. Преступники хотели напасть на монаршую особу с ножом, однако не исключено, что у них было и огнестрельное оружие.
Полиция задержала молодых людей и провела несколько рейдов в западной части Лондона и графстве Бакингемшир. О задержании подозреваемых в подготовке терактов сообщается в отчете Скотланд-Ярда, однако об их связи с подготовкой покушения на королеву ничего не говорится. В операции, как заявили в полиции, участвовали бойцы контртеррористического подразделения, агенты MI5 и других спецслужб. Сама Елизавета II и премьер-министр Дэвид Кэмерон были проинформированы о готовившемся покушении. В то же время в Букингемском дворце решили не отменять участие королевы в официальных мероприятиях.
