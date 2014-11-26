В производстве генеральной прокуратуры Республики Казахстан уголовных дел в отношении граждан Украины Сергея Левочкина и Олега Ляшко не имеется, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. В Генеральной прокуратуре прокомментировали ситуацию, связанную с уголовным делом в отношении украинских депутатов Олега Ляшко и Сергея Левочкина. Они подозреваются в совершении сексуальных преступлений против казахстанских подростков. Фото Турара Казангапова Фото Турара Казангапова "В производстве Генеральной прокуратуры Республики Казахстан уголовных дел в отношении граждан Украины Сергея Левочкина и Олега Ляшко не имеется и, следовательно, выезд в указанное государство для проведения следственных мероприятий не планируется. В ходе предварительного и судебного следствия по уголовному делу в отношении гражданина Великобритании Питера Баруха каких-либо показаний, сведений о преступных действиях Левочкина и Ляшко не имеется", - сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана, отвечая на запрос редакции Tengrinews.kz. Отметим, ранее сообщалось о том, что граждане Украины Олег Ляшко и Сергей Левочкин оказались замешаны в деле британца Питера Бароха, которого в Западном Казахстане осудили за развращение малолетних. 18 ноября 2014 года издание From-UA.com сообщило, что на Украину должны прибыть следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры Казахстана для расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Ляшко и Левочкина. Однако в Генеральной прокуратуре Казахстана не подтвердили данную информацию. Напомним, летом текущего года в Казахстане был осужден гражданин Великобритании Питер Барох. Его приговорили к восьми годам тюрьмы за развращение малолетних девочек. Приговор вынес специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области. Бароха также обвиняли в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних. Британец будет отбывать наказание в колонии общего режима. Питер Барох был задержан 14 января ткущего года. Полиция обнаружила в его номере ноутбук и карты памяти с фотографиями школьниц из Уральска и Атырау. Мужчина пытался уничтожить улики. Ранее было установлено, что иностранец знакомился с девочками в социальных сетях. Он представлялся школьницам как фотограф и обещал карьеру в модельном бизнесе. Барох успел сделать около двух тысяч фотографий.