В минувшую субботу, 22 ноября, компания «Урал-Кров-Авто» порадовала горожан знаменательным событием - открытием дилерского центра Lifan в новом автосалоне.
«Урал-Кров-Авто» рулит!
О компании «Урал-Кров-Авто» знают многие жители не только нашей области, но и ближнего зарубежья, так как за долгие годы предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер и хороший поставщик автомобилей разных европейских брендов. Не перестает компания удивлять горожан и сегодня: так, на днях был открыт крупнейший в нашей области дилерский автоцентр «Lifan».
- Наш центр предоставляет полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Lifan, - говорит исполнительный директор компании «Урал-Кров-Авто», официальный дилер Lifan в Казахстане Эдуард ПУКАС. - К слову, название компании Лифан переводится как «идти на всех парусах». И, наверное, это оправдано, так как автомобили этой фирмы есть во многих евространах, а также в странах СНГ. Наш центр соответствует концепции 3S, то есть в нем совершаются не только продажи автомобилей компании Lifan, но также мы предлагаем своим клиентам сервис по обслуживанию автомобилей, плюс у нас большой ассортимент запасных частей. Иными словами, мы полностью обслуживаем автомобиль после того, как его покупают. Это очень удобно как для наших клиентов, так и для нас. Мы постарались, чтобы наши клиенты в будущем не столкнулись с проблемой в поисках нужной детали, все необходимые детали можно приобрести или заказать у нас в центре. У нас есть прекрасная сервисная зона с четырьмя постами, которые позволяют обслуживать до 30 автомобилей в день.
Как горячие пирожки
После официальной части все присутствующие смогли оценить автомобили и сравнить их характеристики. В выставочном центре журналисты узнали подробную информацию сразу о пяти автомобилях компании Lifan: Cebrium, Celliya, Lifan X60, Solano и Smaily. К сожалению, нам удалось посмотреть только четыре модели, так как седан Lifan Cebrium буквально за день до открытия центра нашел своего хозяина. Но, тем не менее, всю информацию о нем нам предоставили в полном объеме.
- Седан Lifan Cebrium - это автомобиль с механической трансмиссией, который прекрасно подходит как для поездок по городским дорогам, так и для путешествий, - поясняет менеджер по продажам Айдар Сеитов. - У автомобиля прекрасный современный дизайн, поэтому не удивительно, что он так популярен и сразу нашел своего хозяина. Интерьер предоставленной модели очень комфортен: кожаный салон, климат-контроль, парктроник, ниша для очков, автодоводчик стёкол и многое другое, думаю, не оставит равнодушными ценителей комфортной езды. Двигатель с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая обеспечивает водителю удобство в дороге. Хочу отметить, что этот автомобиль имеет минимальный уровень расхода бензина, который равняется 6,5 литра. Думаю, что он в ближайшем будущем будет одним из лидеров продаж.
Хочу хэтчбек
После того, как салоны всех автомобилей были тщательно осмотрены, а также продемонстрированы многочисленные функции авто, несколько представительниц слабого пола отдали свое сердце небольшому, но, поверьте, очень вместительному хэтчбеку «Лифану Смайли».
- У меня трое детей и море дел, которые нужно сделать быстро, поэтому такая машина идеально подойдет для меня и моей семьи, - делится впечатлением менеджер по продажам частной фирмы Анжела. - Во-первых, это, конечно, красавец, а не автомобиль, мне очень нравится его дерзкий вид. Он будет выделяться на фоне других авто. Он больше похож на «японца», чем на европейскую машину. Во-вторых, он идеально подойдет для меня, так как я небольшого роста и буду себя чувствовать хорошо именно в этом небольшом, но маневренном автомобиле. В-третьих, все сделано под водителя, допустим, центральная консоль тут как бы повёрнута к водителю, а это очень удобно. Есть передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, крепления для детского сидения, что для меня как для мамы очень удобно. Плюс есть сигнализация о непристегнутом ремне, то есть мне не нужно ломать голову, почему автомобиль сигналит тревожным звонком, достаточно посмотреть на центральную консоль, где ясно показано, кто же не пристегнулся. А также есть автоматическое запирание дверей при движении. То есть, продумана масса нужных вещей, при этом еще есть кондиционер, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, корректор фар, обогрев заднего стекла, «детские замки» задних дверей и многое другое. В общем, машина для семейных людей, особенно, если в семье рулит мама.
На всех скоростях
Ну, если девушки выбирали автомобили поменьше, то мужчины «положили глаз» на более скоростную модель седана «Лифан Солано».
Если коротко, то «Лифан Солано» достаточно мощный автомобиль с четырёхцилиндровым бензиновым двигателем, объемом в 1,6 литра и 114 лошадиными силами. Благодаря пятиступенчатой механической коробке передач, разгон автомобиля доходит до сотни километров за считанные секунды, а номинальная скорость составляет 170 км/ч. Поэтому он прекрасно подходит как для спокойной езды по городским улицам, так и для скоростных поездок по трассе.
Автомобиль оснащен системами ABS+EBD, электорподъемниками всех дверей, встроен кондиционер, также имеет «детские замки» задних дверей и сигнализацию о непристегнутом ремне безопасности водителя, обогрев зеркал заднего вида и заднего стекла, ключ-иммобилайзер и так далее. Даже есть такая небольшая, но весьма удобная мелочь как подсветка багажного отделения. В общем, если вам нужна «рабочая лошадка», то смело выбирайте этот автомобиль.
Мощный и стильный
Если говорить о следующем представителе семейства «Лифан», то одним из преимуществ автомобиля «Лифан Силия» являются его технические характеристики. Так, мощность двигателя еврокласса-4, объемом 1,5 литра достигает 103 л.с. Средний расход топлива автомобиля составляет 6,4 л/100 км, что говорит о невысоком расходе топлива. Все колеса Lifan Celliya контролируются дисковыми тормозами. Автомобиль имеет довольно элегантный дизайн и изысканный интерьер.
У представленной версии авто удобный салон, с обивкой из высококачественного текстиля, встроен кондиционер, 4 подушки безопасности, электроподъемники всех дверей, хорошая медиасистема и многое другое. А в багажник объемом почти в 500 литров поместится практически все необходимое для дальней поездки не только водителю, но и пассажирам. Думаю, что в будущем автомобиль сможет прижиться на наших дорогах и показать, чего стоит на самом деле.
Старый знакомый
Если предыдущие модели до этого нам были малоизвестны, то с кроссовером «Lifan X60» мы уже были знакомы. Он имеет стильный дизайн, очень легок в управлении. Можно смело сказать, что остается устойчивым практически на любом дорожном покрытии, будь то гололед или мокрый асфальт. И в этом мы смогли убедиться на тест-драйве, который нам предоставили в этот день. Автомобиль имеет довольно мощный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, пятиступенчатую коробку передач и передний привод. При этом расход бензина очень небольшой, примерно 9 л/100 км. А уж если говорить о внутреннем интерьере, то, поверьте, кожаный салон, подогрев передних сидений, обогрев зеркал и многое другое приведут в восторг любого автолюбителя. Остается добавить, что любой из представленных автомобилей можно приобрести в кредит, а также у каждого авто есть хорошая гарантия, плюс зимняя резина в подарок. В любом случае советую заглянуть в дилерский центр «Lifan» и убедиться во всем самим. Удачи!
Нас можно найти по адресу: ул. Шолохова, 11/4.
Телефон для справок: 24 - 45 - 45.