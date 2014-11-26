Как стало известно, счеты с жизнью свела ученица СОШ №4 города Аксай. В школе информацию подтвердили, рассказав, что девушка повесилась у себя дома. - Она до 9 класса училась в районной школе, затем перешла в нашу школу, училась хорошо, - рассказали в школе. В настоящее время в школе работают сотрудники прокуратуры. Что явилось причиной трагедии, выясняется. В Бурлинском РОВД информацию подтвердили, однако от комментариев отказались, сославшись на отсутствие руководства.