Иллюстративное фото из архива "МГ"Как сообщают в УАП ДВД ЗКО, разъяснение послания пройдет в рамках акции "Приемная на дороге" на автодороге Уральск - Долинный - Тонкерис - Бурлин. Нуртай ЛЕЗОВ сообщил, что акция проводится "в целях реализации программы противодействия коррупции в органах внутренних дел Республики Казахстан на 2014-2015 годы, повышения имиджа и доверия населения к полиции". Другой целью акции называется разъяснение послания президента «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Также водителям расскажут о новых законах, касающихся дорожного движения и ПДД. 27 ноября в УАП ДВД ЗКО уточнили, что полицейская автомашина с надписью "Приемная дорога" будет заезжать в села по дороге, и также разъяснять автолюбителям новшества в законе в рамках послания президента. Для этого они не будут останавливать машины. Акция пройдет 28 ноября.