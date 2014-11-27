Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Уральска непригодна для эксплуатации в зимнее время, об этом заявил генеральный директор аэропорта Хайретдин Раскалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Письмо о том, что взлетно-посадочную полосу якобы в целях долгосрочной эксплуатации нельзя обрабатывать противообледенительной жидкостью в течение двух лет, ему прислали из "Казаэропроекта". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Таким образом, аэропорт рискует закрыться уже этой зимой, не успев открыться. Как известно, только 31 октября этого года были завершены работы по первому этапу проекта реконструкции полосы. "24 ноября нам пришло письмо от НИПИИ "Казаэропроект" с требованием запретить обработку поверхности полосы антигололедными реагентами в течение двух лет. Это получается, полоса неправильно спроектирована! Мы изначально просили построить асфальтно-бетонную взлетно-посадочную полосу, но они сделали цементно-бетонную. Сейчас мы написали письма министру по инвестициям и развитию Асету Исекешеву и в акимат области о том, что аэропорт не может стабильно работать. В случае выпадения осадков и образования льда, мы не можем использовать жидкость, поэтому неизбежны длительные задержки и отмены рейсов в и из аэропорта Уральска. Получается, такие сбои в нашей работе будут продолжаться до тех пор, пока не придет весна", - сказал он. В своем письме руководство аэропорта в халатности винит чиновников из Комитета гражданской авиации. Раскалиев утверждает, что именно они допустили такие недочеты. Раскалиев заявил, что при возникновении коллапсов, аэропорт снимает с себя ответственность за обеспечение регулярности и безопасности полетов. При этом он сообщил, что акимат Западно-Казахстанской области и аэропорт еще в марте-апреле 2014 года предупреждали о нецелесообразности цементно-бетонного покрытия и предлагали провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы методом асфальтобетонного покрытия, которое более устойчиво к химическим воздействиям. Ранее сообщалось, что уже бывший премьер-министр страны Серик Ахметов еще в 2013 году ознакомился с ходом реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска. Фото Медета МЕДРЕСОВА