Для некоторых людей тои и поминки важнее здоровья близких - аким ЗКО
Глава региона возмутился тем, что жители ЗКО, несмотря на запрет, продолжают проводить семейные мероприятия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким области Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook написал пост о том, что жители области, несмотря на запрет, продолжают проводить массовые семейные праздники и памятные даты.
- Не во всех районах области соблюдают санитарно-эпидемиологический порядок. Вчера на улице подошёл молодой человек и попросил разрешения на проведение его свадьбы. Народа много не будет, говорит, не более 30 человек. Объяснил ему, почему не разрешаются массовые мероприятия, сказал, что всё понял. Среди нас ещё много людей, для которых тои, поминки и другие массовые мероприятия важнее здоровья близких и знакомых, - написал Гали Искалиев.
По словам главы региона, с 5 по 17 июля мониторинговые группы выявили нарушения запрета проведения массовых мероприятий. В Жанибекском районе в посёлках Жанибек и Борсы, в Теректинском районе в посёлках Федоровка и Абай, в Жангалинском районе проводили свадьбы до 50 человек.
- На владельцев кафе и инициаторов свадеб наложены штрафы на сумму в 1,5 млн тенге.
В этих районах есть риск распространения коронавируса. Поэтому всем жителям этих районов надо быть требовательными к своим землякам. У нас сейчас большая нехватка врачей и медсестёр. Если будут продолжаться тои и садақа, ситуация в этих районах станет критической. Есть и позитивные изменения на селе. Недавно был в Таскалинском районе. Врачи отметили, что снизилось количество людей, обращающихся в районную больницу. Акиматом района были созданы 3 мобильные группы медиков. Благодаря их активной работе, количество вызовов уменьшилось в 3 раза, с 35 вызовов неделю назад до 11 вызовов сегодня. Медики районной больницы ведут онлайн-консультацию жителей района посредством группового чата в мессенджере Telegram. В чате около 500 человек, - подчеркнул Гали Искалиев
Выяснилось, что за счет местных предпринимателей и активных граждан района для районной больницы приобретены дополнительные лекарств в соседней Саратовской области.
- С учётом имеющихся лекарств, запас примерно на один месяц. Пациенты стационара и получающие амбулаторное лечение по назначению врачей на бесплатной основе обеспечены лекарствами. Доставку лекарств по всем сельским округам обеспечивают закрепленый медицинский персонал. Кроме того, на время пандемии жители сельских округов заказывают лекарства через сельские фельдшерские пункты, чтобы самим не выезжать в районный или областной центры. Самое важное, что население района хорошо понимает текущую ситуацию и не проводят массовые мероприятия. Уверен, что такие меры помогут таскалинцам быстрее войти в прежний ритм жизни. Для того, чтобы вся наша область вернулась к прежнему ритму жизни необходимо всем нам быть ответственными и за себя, и за своих родных и близких. Чем меньше контактов, тем меньше будет у нас больных. Это будет нашей помощью нашим врачам, - заключил глава региона.
