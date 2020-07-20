Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению службы спасения, 21 июля в области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду и гроза. По данным РГП "Казгидромет", 21 июля в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 33 градуса жары, ночью +19. Переменная облачность и 38 градусов выше нуля днем синоптики прогнозируют в Атырау. Ночью столбики термометров покажут 25 градусов тепла. В Актобе малооблачно, днем +34, ночью +18. Ясная погода без осадков ожидается в Актау, днем +35, ночью +27. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.