Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау состоялось селекторное совещание, на котором приняли участие заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, ректоры вузов, директора колледжей и руководство АО "Казахтелеком". Они обсудили ход подготовки к новому учебному году. При этом Бакытгуль Хаменова отметила, что в режиме дистанционного обучения главными задачами являются - обеспечение компьютерной техникой каждого ученика, учителя и безотрывный доступ к сети интернет. В связи с этим ответственным лицам поручено принять необходимые меры и активизировать подготовительные мероприятия. Заместитель акима области отметила, что в ходе онлайн-обучения необходимо совместно с АО "Казахтелеком" провести работу по подключению отдаленных населенных пунктов к сети интернет, увеличить скорость сети в школах и количество точек распространения. – С учетом сэкономленных средств необходимо приобрести компьютерную технику, и в первую очередь передать их ученикам из малообеспеченных и многодетных семей. Отметим, что с 2013 года компьютерная техника закупалась только в небольших объемах. А в 2017-2019 годах была приобретена компьютерная техника в комплектах, но только для кабинета STEAM и класса робототехники. После этого в мае текущего года при помощи спонсоров было приобретено 1310 компьютеров, а до нового учебного года будет закуплено еще три тысячи компьютеров. Таким образом, ожидается, что вопрос с нехваткой техники будет решен, - сообщили в областном акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.