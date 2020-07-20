Сегодня, 20 июля, владельцы участков дачного общества "Вишенка 1" собрались возле трассы, требуя запретить торговать арбузами. На встречу они также пригласили сотрудников акимата и полиции. Дачники жалуются, что ежегодно прямо возле их участков разворачивается бойкая торговля арбузами и дынями. Продавцы выбрасывают гнилые ягоды, справляют нужду и кидают мусор. – У меня дача прямо вдоль дороги. Каждый год я плачу по 10 тысяч тенге тем, кто будет за ними (продавцами арбузов - прим. автора) вычищать улицу. Подходила к торговцам, просила по-хорошему - бесполезно с ними разговаривать. Они выкидывают гнилые арбузы, бутылки, банки. Здесь тучами летают мухи, устраивают полную антисанитарию. До 12 ночи кричат, громко разговаривают, хотя сейчас у всех есть сотовые телефоны. Справляют нужду где попало. Каждый год у нас такая проблема. Буквально вчера я к ним подходила и предупредила, что у нас сегодня будет собрание. Чего я только не услышала в ответ: куда хочешь звони, у нас все подвязано. Действительно, я не однократно видела, как полицейские машины приезжают, сотрудники подходят сначала к одному торговцу, потом к другому, что-то в руки передают, я, правда, не видела, что именно передают, - возмущается Наталья Крюкова. Кроме этого, машины с арбузами паркуются прямо вдоль трассы, тем самым создавая аварийную ситуацию, а покупатели останавливаются на проезжей части, включают аварийные сигналы и идут за арбузами. В отделе предпринимательства акимата Уральска рассказали, что в прошлом году в городе были установлены 13 знаков о том, что торговля вдоль трассы запрещена. – Нарушителям грозит наказание по статье 204 КоАП РК "Торговля в неустановленных местах" до 10 МРП. Торговцам арбузами акимат разрешение не выдавал. Весной выдавалось разрешение лишь торговцам рассадой, здесь продавали рассаду только дачники, которые просили лишь сезонную торговлю. Продукцию у них покупали те же дачники. Для торговцев арбузами по городу определено 40 мест в спальных районах, не вдоль дороги. Здесь место для торговли не оборудовано, арбузами люди торгуют незаконно. Сейчас сотрудники полиции будут отрабатывать, - рассказал заведующий сектором аналитики и мониторинга отдела предпринимательства города Уральск Мейрам Хайров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.