Люди говорят, что торговцы арбузами устраивают антисанитарию при въезде в их дачное общество, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дачники Уральска требуют запретить продавать арбузы вдоль дороги Сегодня, 20 июля, владельцы участков дачного общества "Вишенка 1" собрались возле трассы, требуя запретить торговать арбузами. На встречу они также пригласили сотрудников акимата и полиции. Дачники жалуются, что ежегодно прямо возле их участков разворачивается бойкая торговля арбузами и дынями. Продавцы выбрасывают гнилые ягоды, справляют нужду и кидают мусор. – У меня дача прямо вдоль дороги. Каждый год я плачу по 10 тысяч тенге тем, кто будет за ними (продавцами арбузов - прим. автора) вычищать улицу. Подходила к торговцам, просила по-хорошему - бесполезно с ними разговаривать. Они выкидывают гнилые арбузы, бутылки, банки. Здесь тучами летают мухи, устраивают полную антисанитарию. До 12 ночи кричат, громко разговаривают, хотя сейчас у всех есть сотовые телефоны. Справляют нужду где попало. Каждый год у нас такая проблема. Буквально вчера я к ним подходила и предупредила, что у нас сегодня будет собрание. Чего я только не услышала в ответ: куда хочешь звони, у нас все подвязано. Действительно, я не однократно видела, как полицейские машины приезжают, сотрудники подходят сначала к одному торговцу, потом к другому, что-то в руки передают, я, правда, не видела, что именно передают, - возмущается Наталья Крюкова. Кроме этого, машины с арбузами паркуются прямо вдоль трассы, тем самым создавая аварийную ситуацию, а покупатели останавливаются на проезжей части, включают аварийные сигналы и идут за арбузами. В отделе предпринимательства акимата Уральска рассказали, что в прошлом году в городе были установлены 13 знаков о том, что торговля вдоль трассы запрещена. – Нарушителям грозит наказание по статье 204 КоАП РК "Торговля в неустановленных местах" до 10 МРП. Торговцам арбузами акимат разрешение не выдавал. Весной выдавалось разрешение лишь торговцам рассадой, здесь продавали рассаду только дачники, которые просили лишь сезонную торговлю. Продукцию у них покупали те же дачники. Для торговцев арбузами по городу определено 40 мест в спальных районах, не вдоль дороги. Здесь место для торговли не оборудовано, арбузами люди торгуют незаконно. Сейчас сотрудники полиции будут отрабатывать, - рассказал заведующий сектором аналитики и мониторинга отдела предпринимательства города Уральск Мейрам Хайров. Фото Медета МЕДРЕСОВА