Сегодня, 20 июля, директор средней образовательной школы-гимназии эстетического направления Алия Каиржанова рассказала, что на сегодняшний день строительство нового здания близится к завершению. Оно будет расположено на пересечении улиц Самал и Коняхина. - Школа-гимназия эстетического направления города Уральска существует с 1994 года. Со дня основания она располагалась в здании бывшего сада, которое не отвечает стандартам, где могут обучаться дети. Мы очень рады, что наше руководство, акимат области и города, а также компания КПО б.в. смогли выделить спонсорскую помощь и построить новое здание, которое отвечает всем нормативам современного образования. Школа будет оснащена всеми технологиями. В каждом кабинете будут интерактивные доски, проекторы, стенд-кабинеты и цифровые лаборатории, которые являются базовым фактором любой учебной организации, - отметила Алия Каиржанова. Стоит отметить, что в новом здании ГЭН есть актовый зал. - Теперь дети смогут показывать свое творчество, этого нам долгое время не хватало, - говорит директор СОШ ГЭН. - Школа оснащена спортивным инвентарем, имеется спортивный зал, спортивные площадки, игровые площадки, которые являются главным аспектом при полном обучении на полный день. К слову, обучение детей будет проходить полный день, с утра до вечера. Обучение идет с 1 по 11 класса, причем до 7 класса обучение будет с эстетическим направлением. - В целом в школа придерживается лингвистического направления, это углубленное изучение английского языка. Также с 7 класса будет предпрофильная подготовка, иными словами подготовка к будущей профессии, - рассказала Алия Каиржанова. Со слов директора ГЭН, подрядчики обещают, что в августе они закончат все внутреннюю отделку. - В связи с карантином есть сложности в перевозке оборудования, но они уже заказаны и оплачены. Новое здание оснащено сигнализацией и видеонаблюдением. В связи со сложившейся ситуацией планируется дистанционное обучение, но министр говорил, что будет возможность посещать школы, поэтому к 1 сентября мы будем готовы. Между тем, школа будет двуязычной и будут открыты казахские классы. Школы полного дня для казахоязычных детей в области еще не было, - пояснила Алия Каиржанова.