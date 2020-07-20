Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 38-летний водитель скутера ехал по пр. А.Молдагуловой в направлении ул. Есет батыра, проехал на запрещенный сигнал светофора. Затем он столкнулся с автомашиной ВАЗ-21103. - В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП г. Актобе. 19 июля от полученных травм, не приходя в сознании, он скончался в реанимационном отделении БСМП. Водитель автомашины ВАЗ-21103, согласно экспертизе, был трезв,- рассказали в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.