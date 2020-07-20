Иллюстративное фото из архива "МГ" Факт проведения свадьбы зафиксирован в минувшие выходные. Как рассказал руководитель отдела акимата города Уральск Аслан Жармуханов, от горожан поступило сообщение о том, что в ресторане "Аделия" проходит семейное торжество. – Мониторинговая группа выехала на место, и информация подтвердилась, мы вызвали сотрудников полиции. Действительно, в ресторане проходило пышное торжество - свадьба, на котором присутствовали около 100 человек. Мы зафиксировали факт, сделали фото и видеоматериалы. Владелец ресторана объяснил это тем, что два месяца назад получил предоплату на проведение торжества, однако позже вернуть эти деньги не смог. Люди грозились подать в суд, и ресторатор все-таки решил провести банкет. Виновники торжества ничего толком объяснить не смогли. Гости сразу же разошлись. Материалы переданы в СЭС, где примут соответствующие меры, - рассказал Аслан Жармуханов. В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО сообщили, что за прошлые выходные карантин нарушили владельцы одного ресторана и трех кафе. В данный момент все материалы находятся на стадии рассмотрения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.