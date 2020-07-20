Иллюстративное фото из архива "МГ"

Более миллиона казахстанцев получат выплаты за продуктово-бытовые наборы за июль. Выплаты на банковские карты поступят с 20 июля до конца месяца, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи;

дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

инвалиды I, II, III групп всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

лица, воспитывающие ребёнка-инвалида;

безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Акиматы формируют списки лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям направят выплату в размере 2 МРП (5556 тенге) за июль, то есть за период действия ограничительных мер.Для исключения прямого контакта людей и минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы заменили соразмерной выплатой в размере не менее 2 МРП. С марта по май выплаты на общую сумму 13,5 млрд тенге получили 1 млн человек 14 июля премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение начать выплачивать казахстанцам деньги за продуктово-бытовые наборы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.