Более миллиона казахстанцев получат выплаты за продуктово-бытовые наборы за июль. Выплаты на банковские карты поступят с 20 июля до конца месяца, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.Акиматы формируют списки лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям направят выплату в размере 2 МРП (5556 тенге) за июль, то есть за период действия ограничительных мер. Получателями станут граждане, относящиеся к пяти социальным группам:
- дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи;
- дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
- инвалиды I, II, III групп всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
- лица, воспитывающие ребёнка-инвалида;
- безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.