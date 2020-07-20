Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, всего по ЗКО было зарегистрировано 4742 случая коронавирусной инфекции. - За прошедшие сутки было зафиксировано 95 новых случаев заболевания COVID-19, из них 43 у человека болезнь протекает бессимптомно, - отметили в МВК РК. К слову, всего в Казахстане зарегистрировано 71 838 человек с диагнозом КВИ, только за прошедшие сутки было выявлено 1499 новых случаев. Кроме того, в ЗКО от коронавируса скончались 22 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.