Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 11 июля созданы мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. В состав групп вошли представители акимата, управления контроля качества безопасности товаров и услуг а также полицейские. - На сегодня выявлено более 770 нарушений режима карантина. Во время рейдов, проведенных в городе Атырау и семи районах, были проверены продуктовые магазины, кафе и рестораны. Зарегистрировано свыше 50 случаев несоблюдения санитарных требований. Кроме того выявлено 19 семей, которые, несмотря на запрет проведения семейных, памятных мероприятий с массовым скоплением людей, проводили такие мероприятия, пригласив множество гостей. Также были проверены свыше 50 аптек. В аптеках, расположенных в третьем микрорайоне Привокзальный, в здании по улице Баймуханова и в селе Курмангазы были выявлены факты завышения цен на лекарства. Зафиксирован факт нарушения со стороны владельца магазина, расположенного в микрорайоне СМП-163, который продолжал работать в момент проверки в 21.30, - рассказали в полиции Только полицейские городского управления с 5 по 19 июля выявили 450 нарушений режима карантина. - Осуществляли деятельность в нарушение режима карантина двое владельцев сауны и бани по улице Баймуханова и в микрорайоне Балыкши, на автомойках в поселках Мирный и Жумыскер, в строительном магазине села Курмангазы, в магазине по продаже обоев по улице Кунанбаева, в швейном цехе по улице Баймуханова. Только за сутки полицейские областного центра выявили 23 нарушения режима карантина. По всем фактам нарушений режима карантина материалы переданы в управление контроля качества безопасности товаров и услуг для привлечения нарушителей административной ответственности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. К слову, ограничительные карантинные меры в регионе продлили до 3 августа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.