Как рассказал руководитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, Уральском центре оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО своими силами они решили провести концерт. - В 1990 году на Генеральной Ассамблее ООН 1 октября было объявлено Международным днем пожилых людей. Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. Сегодняшнее мероприятие является тому примером. Мы как сотрудники полиции не могли остаться в стороне и решили очередной раз навестить наших пожилых людей в Доме престарелых и подарить им праздничное настроение. Таким людям нужно внимание, а у нас есть возможность это внимание им уделить, - сказал Болатбек Белгибеков. По словам постояльцы Дома престарелых Людмилы Равпук, она живет тут на протяжении семи лет. - Все эти годы к нам приходят и организовывают концерты. Мы всегда ждем с нетерпением таких праздников, ждем детей, ведь это наша слабость, - рассказала Людмила. - Я в этих стенах вышла замуж и в браке живу уже 7 лет. Мужу Амангельды 77 лет, мне исполнилось 70. У нас все хорошо. У нас отдельная комната, дел у меня хватает. Дочь взрослая, живет в Самаре, у нее своя семья, я не захотела быть с ними. Вот таким образом и оказалась тут. Еще одна постоялица Фания Аблязис отметила, все четыре года, которые она живет в Доме престарелых, для них делают такие концерты. - Я жила с сыном, он немного похулиганил и попал в места лишения свободы. На нервной почве у меня стало очень плохо со здоровьем, а ухаживать за мной было некому, вот и попала сюда. А тут очень хорошо, так уважительно относятся. Это очень приятно и хорошо, что нас не забывают и поощряют вниманием, - заключила Фания Аблязис. Стоит отметить, что послушать песни в исполнении сотрудников департамента полиции ЗКО, в зале Дома престарелых собрался полный зал постояльцев.постоялица Дома престарелых Людмила Равпукпостоялица Дома престарелых Фания АблязисМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.