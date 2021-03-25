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Для тех, кто не любит возиться с тестом. Такие пирожки можно приготовить из лаваша

https://mgorod.kz/projects/nitem/dlya-teh-kto-ne-lyubit-vozitsya-s-testom-takie-pirozhki-mozhno-prigotovit-iz-lavasha/
Marat
Для тех, кто не любит возиться с тестом. Такие пирожки можно приготовить из лаваша
https://mgorod.kz/projects/nitem/dlya-teh-kto-ne-lyubit-vozitsya-s-testom-takie-pirozhki-mozhno-prigotovit-iz-lavasha/

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