5 и 6 октября для жителей и гостей города Атырау проезд в автобусах будет бесплатным.

Проезд в автобусах Атырау будет бесплатным два дня

Как сообщил официальный представитель городского акимата Гасырбек Толеген, 5 и 6 октября для жителей и гостей города Атырау проезд в автобусах будет бесплатным.

— В течение двух дней более 230 автобусов по 31 маршруту будут перевозить пассажиров бесплатно. Правом бесплатного проезда могут пользоваться все пассажиры независимо от возраста, — рассказал Гасырбек Толеген.

К слову, 5 октября в Атырау отметят День города, а 6 октября пройдёт референдум. Общественный транспорт в эти дни будет работать с 07:00 до 23:00 часов.