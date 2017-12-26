DNS-хостинг: основа эффективного управления доменами DNS (Domain Name System) представляет собой доменную систему имен, регистрация в которой обязательна для каждого домена. DNS преобразовывает доменные имена ресурсов в IP-адреса. DNS-хостинг: быстрота и эффективность управления Доступ к DNS-серверам вы можете получить на базе платформы oblako.kz. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте компании. DNS хостинг на базе нашей платформы это:
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