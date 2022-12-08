До 10 градусов мороза ожидается в Уральске 9 декабря

На большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон. Ожидается погода без осадков. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -12..-15. Ветер до 12 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -3..-5 градусов, ночью -13..-15 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -12..-14 градусов. Ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики терм