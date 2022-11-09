До 20 сантиметров снега выпало в горах Алматы

377 снегоуборочных машин работают с утра на дорогах мегаполиса. В управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что по состоянию на 9:00 девятого ноября, выше проспекта Аль-Фараби выпало 8 - 10 сантиметров снега, в горной местности - 15 - 20 сантиметров. - В ночь на девятое ноября задействовано 285 единиц спецтехники и 357 дорожных рабочих. С утра девятого ноября выход техники составляет 377 единиц, а также 1 129 дорожных рабочих. Ведётся массовая очистка дорог и тротуаров от опавших листьев и уборка арыков после ливневых осадков, - говорится в сообщении. По данным синоптиков, осад