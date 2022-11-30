До 7 градусов мороза ожидается в Уральске

Погоду на большей части республики будет обуславливать Южный циклон. С ним с большинстве регионов пройдёт снег. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -12..-14. Ветер до 5 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -8..-10градусов. Ветер до 9 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометр