До какого времени казахстанцы смогут пользоваться старыми 5-тысячными купюрами

Национальный Банк Казахстана сообщает о продлении до 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.

Национальный Банк Казахстана сообщает о продлении до 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно.

Отмечается, что банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, Казпочте, банках второго уровня и филиалах банков-нерезидентов Казахстана.

Также сообщается, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях.