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Социум

Добровольная вакцинация началась в Атырауской области

Желающие получить бесплатную прививку от коронавируса могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 3 апреля в регионе началась массовая вакцинация от COVID-19. - По данным на 4 апреля, I компонент вакцины "Спутник V" получили 140 человек. Из них 13 медицинских работников, 14 педагогов, 2 студентов, сотрудник правоохранительных органов, 110 местных жителей, - пояснили в пресс-службе облздраве. Стоит отметить, что с 1 февраля по 4 апре
Кристина Кобина
Добровольная вакцинация началась в Атырауской области
Желающие получить бесплатную прививку от коронавируса могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Добровольная вакцинация началась в Атыраукой области
Добровольная вакцинация началась в Атыраукой области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 3 апреля в регионе началась массовая вакцинация от COVID-19. - По данным на 4 апреля, I компонент вакцины "Спутник V" получили 140 человек. Из них 13 медицинских работников, 14 педагогов, 2 студентов, сотрудник правоохранительных органов, 110 местных жителей, - пояснили в пресс-службе облздраве. Стоит отметить, что с 1 февраля по 4 апреля в Атырауской области I компонентом "Спутник V" были вакцинированы 4103 человека, II компонентом привит 1821 человек. Между тем массовая вакцинация населения в Атырауской области началась 3 апреля. - Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением, - отметили в пресс-службе ведомства. Также по данным управления, на 5 апреля лечение от COVID-19 получают 485 жителей области. К слову, за прошедшие сутки, 4 апреля, по данным МВК РК в Атырауской области было выявлено 103 новых случая COVID-19, всего в области было зарегистрировано более 19 тысяч случаев.
Добровольная вакцинация началась в Атыраукой области
Добровольная вакцинация началась в Атыраукой области
Добровольная вакцинация началась в Атыраукой области
Добровольная вакцинация началась в Атыраукой области
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Вакцинация коронавирусная инфекция

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