Добровольная вакцинация началась в Атырауской области

Желающие получить бесплатную прививку от коронавируса могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 3 апреля в регионе началась массовая вакцинация от COVID-19. - По данным на 4 апреля, I компонент вакцины "Спутник V" получили 140 человек. Из них 13 медицинских работников, 14 педагогов, 2 студентов, сотрудник правоохранительных органов, 110 местных жителей, - пояснили в пресс-службе облздраве. Стоит отметить, что с 1 февраля по 4 апре